Маск с июля по сентябрь выделил не менее $75 млн комитету по поддержке Трампа

Предприниматель Илон Маск с июля по сентябрь выделил не менее $75 млн созданному им политическому комитету, который поддерживает кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.
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