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Для управленцев муниципального уровня на Кубани могут организовать дистанционное обучение

Для управленцев муниципального уровня на Кубани могут организовать дистанционное обучение

В разговоре участвовали также глава КСП края Сергей Усенко и начальник управления кадровой политики администрации региона Екатерина Михайлова.

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