Соглашение по безвизовым групповым турпоездкам с Индией планируется подписать до конца года

Первые консультации между РФ и Индией по вопросу запуска группового туристического обмена в безвизовом режиме планируется провести в июне 2024 года, а подписать двустороннее соглашение – до конца этого года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев в кулуарах форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".