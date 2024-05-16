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  • Eduard
    Не впутывай Харьков никуда!Зеленский заявил,...
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    А уж Путину с тобой и подавно говорить не о чем ; ливерная ты колбаса ; !!!Шольц заявил, что...
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Соглашение по безвизовым групповым турпоездкам с Индией планируется подписать до конца года

Соглашение по безвизовым групповым турпоездкам с Индией планируется подписать до конца года

Первые консультации между РФ и Индией по вопросу запуска группового туристического обмена в безвизовом режиме планируется провести в июне 2024 года, а подписать двустороннее соглашение – до конца этого года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев в кулуарах форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".

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