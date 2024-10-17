Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю

© Сourtesy of Georgian Government 709 прочтений Вчера Сравнение Грузии с Молдовой в негативном контексте, тогда как налицо превосходство, является оскорбительным, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе в ответ на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.