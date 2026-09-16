На набережной Есентая в Алматы создадут городской арт-маршрут

На набережной Есентая в Алматы появится новый арт-маршрут. Художественную композицию разместят на участке от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева, передает inAlmaty.
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