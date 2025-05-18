Дуров заявил, что разведка Франции требовала повлиять на выборы в Румынии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что глава французской разведки (DGSE) Николя Лернер весной в отеле Crillon просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами президента.
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