АО «Транснефть – Прикамье» провело профориентационную экскурсию на производственные объекты в Республике Татарстан

Специалисты Альметьевского районного нефтепроводного управления организовали профориентационные экскурсии на нефтеперекачивающую станцию 3 (НПС-3) и базу производственного обслуживания (БПО)для студентов Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти».
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