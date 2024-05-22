🛣️ В Евпатории во время ремонта тротуаров канализационные люки закатали в асфальт У жителей Евпатории возникли вопросы к ремонту тротуаров на проспекте Ленина и улице Фрунзе.
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🛣️ В Евпатории во время ремонта тротуаров канализационные люки закатали в асфальт У жителей Евпатории возникли вопросы к ремонту тротуаров на проспекте Ленина и улице Фрунзе.