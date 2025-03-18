Юбилейный «Абилимпикс» открывает новые горизонты для ямальских конкурсантов

На Ямале стартовал X региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». В юбилейном сезоне за победу будут бороться 327 участников – школьников, студентов и специалистов с ограниченными возможностями здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии