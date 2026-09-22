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Ностальгия по прошлому: почему люди снова выбирают аналоговое и пересматривают «Сумерки»

Ностальгия по прошлому: почему люди снова выбирают аналоговое и пересматривают «Сумерки»

Люди массово возвращаются к аналоговым технологиям: переходят на проводные наушники, покупают проигрыватели винила, закупаются пленкой для «мыльниц».

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