Ларионов об игре СКА против Кульбакова: «Защищаем вратаря, но не хотим давать арбитрам возможность нас удалять. Они на льду, у них 8 глаз, все эти вещи они должны контролировать»

– Читаются определенные действия в отношении вашего вратаря. Нет ли опасения, что продолжая лояльно относиться к сопернику в эти моменты, можно без вратаря остаться? – Здесь вопрос касается все же судейства.
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