Ягоды могут дорого обойтись: депутат наполнил, что за сбор краснокнижных штраф до миллиона рублей или арест Ольга БезродняяДепутат Сергей Колунов сделал важное заявление, напоминающее гражданам России о строгих запретах на сбор ягод, занесённых в Красную книгу.