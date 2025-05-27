Ягоды могут дорого обойтись: депутат наполнил, что за сбор краснокнижных штраф до миллиона рублей или арест Ольга БезродняяДепутат Сергей Колунов сделал важное заявление, напоминающее гражданам России о строгих запретах на сбор ягод, занесённых в Красную книгу.
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