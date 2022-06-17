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Ищенко рассказал, в каком случае Россия может денацифицировать Прибалтику

Ищенко рассказал, в каком случае Россия может денацифицировать Прибалтику

youtube.com/Dmitry Puchkov Если вред от существования Прибалтики начнет превышать вред от возможной войны на ее территории, России придется денацифицировать и Прибалтику, хотя в обострении на северо-западных рубежах Москва не заинтересована.

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