youtube.com/Dmitry Puchkov Если вред от существования Прибалтики начнет превышать вред от возможной войны на ее территории, России придется денацифицировать и Прибалтику, хотя в обострении на северо-западных рубежах Москва не заинтересована.
youtube.com/Dmitry Puchkov Если вред от существования Прибалтики начнет превышать вред от возможной войны на ее территории, России придется денацифицировать и Прибалтику, хотя в обострении на северо-западных рубежах Москва не заинтересована.
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