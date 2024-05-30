Возвратить Чубайса в Россию! По нему тюрьма рыдает… В недавнем материале задавался вопросом: почему Москва не требует у Израиля экстрадиции Чубайса в Россию? По непонятным причинам, вместо того, чтобы посадить в тюрьму, ему дали спокойно в марте 2022 года свалить из России.
Почему Путин дал Чубайсу сбежать из России, а Набиуллину держит при себе? Хазин и Кедми дали развернутый ответ
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"Та легкость, с которой Путин об этом говорит, по мнению Хазина, свидетельствует в первую очередь о том, что президент РФ и в самом деле внутренне для себя "отпустил" Чубайса и что он больше не собирается как-то давить на него, и уж тем более преследовать. Анатолий Борисович просто в какой-то момент перестал быть нужным, что соответственно привело к потере былого влияния." Цитата из статьи. Народ, что значит "внутренне для себя отпустил"??? При чём здесь, в вопросе преступлений Рыжего Вора, измеряемых вселенским масштабом, "внутреннее отпущение"??? Это государство с действующими Законами, или Церковь, "грехи отпущающая"? Нет братцы, Чубайс- Преступник и Злодей! Какое "отпущение", тем более внутреннее? Должно свершиться Правосудие и неизбежная Кара (а не обычное неаказание)! А это, как минимум, по-жиз-нен-но-е заключение с отбыванием на острове Новая Земля. Вот там ему самое то место!
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1 час.
лл
лина любимцева
Чубайс обанкротил и обокрал "Роснано". И все, к чему прикасался...
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1 час.
Геннадий Исаков
Путин не дает в обиду своих сотовартщей по прозападному курсу. Потому держит мемориал Ельцину, дал возможность Чубайсу съехать с наворованными миллиардами, и держит при себе всех прочих ветеранов. Только друзья Путина ни за что не отвечает, а он на виду и ему надо нравится народу.
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9 мин.
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