Почему Путин дал Чубайсу сбежать из России, а Набиуллину держит при себе? Хазин и Кедми дали развернутый ответ

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"Та легкость, с которой Путин об этом говорит, по мнению Хазина, свидетельствует в первую очередь о том, что президент РФ и в самом деле внутренне для себя "отпустил" Чубайса и что он больше не собирается как-то давить на него, и уж тем более преследовать. Анатолий Борисович просто в какой-то момент перестал быть нужным, что соответственно привело к потере былого влияния." Цитата из статьи. Народ, что значит "внутренне для себя отпустил"??? При чём здесь, в вопросе преступлений Рыжего Вора, измеряемых вселенским масштабом, "внутреннее отпущение"??? Это государство с действующими Законами, или Церковь, "грехи отпущающая"? Нет братцы, Чубайс- Преступник и Злодей! Какое "отпущение", тем более внутреннее? Должно свершиться Правосудие и неизбежная Кара (а не обычное неаказание)! А это, как минимум, по-жиз-нен-но-е заключение с отбыванием на острове Новая Земля. Вот там ему самое то место!