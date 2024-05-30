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Почему Путин дал Чубайсу сбежать из России, а Набиуллину держит при себе? Хазин и Кедми дали развернутый ответ

Почему Путин дал Чубайсу сбежать из России, а Набиуллину держит при себе? Хазин и Кедми дали развернутый ответ

Возвратить Чубайса в Россию! По нему тюрьма рыдает… В недавнем материале задавался вопросом: почему Москва не требует у Израиля экстрадиции Чубайса в Россию? По непонятным причинам, вместо того, чтобы посадить в тюрьму, ему дали спокойно в марте 2022 года свалить из России.

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Комментарии
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Пожалуйста зарегистрируйся donchenko
&quot;Та легкость, с которой Путин об этом говорит, по мнению Хазина, свидетельствует в первую очередь о том, что президент РФ и в самом деле внутренне для себя &quot;отпустил&quot; Чубайса и что он больше не собирается как-то давить на него, и уж тем более преследовать. Анатолий Борисович просто в какой-то момент перестал быть нужным, что соответственно привело к потере былого влияния.&quot;                                                                                           Цитата из статьи. Народ, что значит &quot;внутренне для себя отпустил&quot;??? При чём здесь, в вопросе преступлений Рыжего Вора, измеряемых вселенским масштабом, &quot;внутреннее отпущение&quot;??? Это государство с действующими Законами, или Церковь, &quot;грехи отпущающая&quot;?  Нет братцы, Чубайс- Преступник и Злодей! Какое &quot;отпущение&quot;, тем более внутреннее?  Должно свершиться Правосудие и неизбежная Кара (а не обычное неаказание)! А это, как минимум, по-жиз-нен-но-е заключение с отбыванием на острове Новая Земля. Вот там ему самое то место!
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1 час.
лл
лина любимцева
Чубайс обанкротил и обокрал  &quot;Роснано&quot;. И все, к чему прикасался...
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1 час.
Геннадий Исаков
Путин не дает в обиду своих сотовартщей по прозападному курсу. Потому держит мемориал Ельцину, дал возможность Чубайсу съехать с наворованными миллиардами, и держит при себе всех прочих ветеранов. Только друзья Путина ни за что не отвечает, а он на виду и ему надо нравится народу.
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9 мин.

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