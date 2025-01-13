Влад Филат - Майе Санду: «Нужно начать прямое общение с Тирасполем»

Влад Филат раскритиковал президента Майю Санду за её подход в отношениях с самопровозглашёнными властями Тирасполя, подчеркнув необходимость прямого диалога для решения энергетического кризиса в Приднестровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии