Газета Труд

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Молодым везде у нас дорога

Молодым везде у нас дорога

Коллектив Третьяковской галереи можно поздравить. Со сменой генерального директора (этот пост в течение восьми лет занимала Зельфира Трегулова) закончилась вековая череда художников и искусствоведов во главе национальной художественной галереи.

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