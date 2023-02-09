Молодым везде у нас дорога

Коллектив Третьяковской галереи можно поздравить. Со сменой генерального директора (этот пост в течение восьми лет занимала Зельфира Трегулова) закончилась вековая череда художников и искусствоведов во главе национальной художественной галереи.
Коллектив Третьяковской галереи можно поздравить. Со сменой генерального директора (этот пост в течение восьми лет занимала Зельфира Трегулова) закончилась вековая череда художников и искусствоведов во главе национальной художественной галереи.
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