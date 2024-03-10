Беглый полковник ВСУ Заневский: России нужно готовиться к большой войне

Текущий украинский конфликт — это лишь начало полномасштабной войны, которая ждет Россию в будущем. Об этом в интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ заявил экс-полковник ВСУ Вячеслав Заневский.
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