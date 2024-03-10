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Беглый полковник ВСУ Заневский: России нужно готовиться к большой войне

Беглый полковник ВСУ Заневский: России нужно готовиться к большой войне

Текущий украинский конфликт — это лишь начало полномасштабной войны, которая ждет Россию в будущем. Об этом в интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ заявил экс-полковник ВСУ Вячеслав Заневский.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Планы конечно интересные ,только планы и остануться планами .Ситуация уже развернулась в противоположном направлении ,а чем закончится?Посмотрим...
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1 д.
Махамбет Толеугазин
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