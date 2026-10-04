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Царьград

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Малкин вошёл в историю НХЛ, забив в двух матчах за "Питтсбург"

Малкин вошёл в историю НХЛ, забив в двух матчах за "Питтсбург"

Евгений Малкин, нападающий «Питтсбург Пингвинз», повторил достижение Горди Хоу, став вторым игроком в истории НХЛ, забившим в двух стартовых матчах сезона в возрасте 40 лет.

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