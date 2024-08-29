Слуцкий о критике перехода в Китай: «Не нравится необразованность, поражало невежество. База «Шеньхуа» – лучшая, посещаемость лиги – 40 тысяч, моя узнаваемость там выше, чем в России»

В первом сезоне «Шанхай Шеньхуа» во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая, вышел в полуфинал Кубка страны и находится на второй позиции в чемпионате, проиграв лишь 1 матч из 24.
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