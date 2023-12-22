Главный инженер РЭС рассказал о работе миллеровских энергетиков

В нынешнем году канун профессионального праздника для наших энергетиков выдался особенно «горячим». Из-за экстремальных погодных явлений – ледяного дождя и минусовых температур, начавшихся с вечера 15 числа, аварийные ситуации возникли в нескольких местах: в западной части района — это Волошинская зона и в Туриловском сельском поселении.
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