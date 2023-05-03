Позитив для оптимистов

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В январе 2023 года в России был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости гепатитом, сифилисом, туберкулёзом, ВИЧ и корью.

В январе 2023 года в России был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости гепатитом, сифилисом, туберкулёзом, ВИЧ и корью.

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" ЕГОР КУЧЕР ЗАРАЗА ИЗ ЧЕМОДАНА МИГРАНТОВ: НА РОССИЮ ОБРУШИЛИСЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ В январе 2023 года в России был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости гепатитом, сифилисом, туберкулёзом, ВИЧ и корью.

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