ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" ЕГОР КУЧЕР ЗАРАЗА ИЗ ЧЕМОДАНА МИГРАНТОВ: НА РОССИЮ ОБРУШИЛИСЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ В январе 2023 года в России был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости гепатитом, сифилисом, туберкулёзом, ВИЧ и корью.
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