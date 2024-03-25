Раскрыты автомобили Toyota, которые не так надежны, как все думают

Продукция Toyota имеет пуленепробиваемую репутацию с точки зрения надежности. Секретные ингредиенты в философии компании, а также в производственном процессе привели к тому, что этот японский автопроизводитель выпускает исключительно безотказные автомобили.
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