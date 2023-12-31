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Царьград

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Бойцы рассказали, как участники "голой вечеринки" могут искупить свои грехи

Бойцы рассказали, как участники "голой вечеринки" могут искупить свои грехи

После "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой источники сообщали, что якобы именно бойцы, находящиеся сейчас в зоне СВО, донесли информацию до президента России Владимира Путина, подчеркнув, что военные возмущены.

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