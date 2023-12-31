Бойцы рассказали, как участники "голой вечеринки" могут искупить свои грехи

После "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой источники сообщали, что якобы именно бойцы, находящиеся сейчас в зоне СВО, донесли информацию до президента России Владимира Путина, подчеркнув, что военные возмущены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии