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Глава PFA о календаре: «Мы убиваем футбол, игроки перегружены. Нужно защищать звезд шоу, заново открыть ценность дефицита»

«К 21 году Дэвид Бекхэм сыграл 3 929 минут в официальных матчах. Беллингем сыграл 18 486 минут до начала Евро, и ему исполнится 21 год в конце месяца.

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