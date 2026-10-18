К 13:00 мск аэропорт Санкт-Петербурга принял и выпустил свыше 55 рейсов и обслужил около 7 тыс. пассажиров после ночной приостановки работы из-за атаки беспилотников.
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