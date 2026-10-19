Внимание мировой общественности в очередной раз привлекло не жесткое заявление Владимира Путина, а его поведение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЗП Пашинян стирает К...
- ТЕ В Кузбассе осудил...
- МЕ На север Японии о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым