В Ярославской области будут платить за сообщения о плюющихся на улице

Правительство Ярославской области будет платить гражданам, которые сообщают о нарушителях административных законов, в том числе о плевках в общественных местах и незаконном граффити, передает РИА Новости.
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