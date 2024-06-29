Свердловским рыбакам разрешили ловить рыбу

Свердловские рыбаки могут радоваться, ведь наконец-то им разрешили ловить рыбу. После двухмесячного запрета, который действовал на Среднем Урале, они снова могут доставать свои снасти из гаражей и отправляться на рыбалку.
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