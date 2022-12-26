В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России

Большое количество граждан Китая выразили уверенность в том, что Запад несправедливо поступил с Россией, а также что те действия, которые западные государства совершили с Россией на Украине, рано или поздно может повториться в китайском Тайване.
Большое количество граждан Китая выразили уверенность в том, что Запад несправедливо поступил с Россией, а также что те действия, которые западные государства совершили с Россией на Украине, рано или поздно может повториться в китайском Тайване.
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