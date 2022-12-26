Общественная служба новостей

1 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Хрен им а не дешёвое  сырьё! Пусть у Америки его получают.Президент Чехии З...
  • Александр Ракитин
    А как оценивать эффективность ПВО России после повторной атаки на аэродром в Энгельсе? Ведь дрон пролетел более 700 к...Начальник войсков...
  • Сергей Нововожилов
    С.К. Шойгу только не за счёт генералов и полковников.Последнее звание реально работающего офицера подполковник. Знаю,...Шойгу предложил с...

В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России

В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России

Большое количество граждан Китая выразили уверенность в том, что Запад несправедливо поступил с Россией, а также что те действия, которые западные государства совершили с Россией на Украине, рано или поздно может повториться в китайском Тайване.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх