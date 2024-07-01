Владимирское отделение ЛДПР выдвинуло кандидата на пост главы округа Муром

На внеочередной конференции Владимирского регионального отделения ЛДПР выдвинули депутата Законодательного Собрания Владимирской области кандидатом на пост главы округа Муром, выборы которого состоятся 8 сентября 2024 года.
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