Штраф за отсутствие полиса ОСАГО возрастет в шесть раз

Фото: avtospravochnaya.com Новости дня за сегодня сообщают о том, что Государственная Дума Российской Федерации в настоящее время находится в процессе рассмотрения нового законопроекта, который предполагает значительное увеличение штрафных санкций за управление транспортными средствами без обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)