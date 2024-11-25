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Штраф за отсутствие полиса ОСАГО возрастет в шесть раз

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО возрастет в шесть раз

Фото: avtospravochnaya.com Новости дня за сегодня  сообщают о том, что Государственная Дума Российской Федерации в настоящее время находится в процессе рассмотрения нового законопроекта, который предполагает значительное увеличение штрафных санкций за управление транспортными средствами без обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

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