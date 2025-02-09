Странная сверхпроводимость слоистого графена: физики в замешательстве?

Сверхпроводимость — одно из самых удивительных и многообещающих явлений в физике. Материалы, способные проводить электрический ток без малейшего сопротивления, открывают фантастические перспективы: от сверхбыстрых компьютеров до поездов на магнитной подушке, летящих со скоростью звука.