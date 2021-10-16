ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 октября 2021 года

Энергетический прогноз на шестнадцатое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1086=Ваш след, который вы оставляете за собой, даже небольшими поступками доброты, - невозможно стереть… = Все, кто стремятся к Богу, помнить должны вечно: только одна дорога - Вера, Любовь и Честность! =Всякий раз, когда есть альтернатива, выбирайте то, что заставляет звенеть колокольчики в вашем сердце! =Главное, безграничная ночь страданий заканчивается, ей на смену спешит безграничный день счастья =Даже, если тебе кажется, что всё рушится, - сохраняй спокойствие.