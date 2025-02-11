Страна и люди
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Страна и люди

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В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

Avia.pro - СМИ В Башкирии задержали двух подростков за сожжение российского имперского флага и нанесение националистических надписей Два подростка из Уфы — студенты колледжа 16 и 17 лет — стали фигурантами уголовного дела за участие в экстремистской деятельности.

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