В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

Avia.pro - СМИ В Башкирии задержали двух подростков за сожжение российского имперского флага и нанесение националистических надписей Два подростка из Уфы — студенты колледжа 16 и 17 лет — стали фигурантами уголовного дела за участие в экстремистской деятельности.