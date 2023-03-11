Аргументы недели

98 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    не должно больше быть государства украина.Евгений Пригожин ...
  • Виталий Цуканов
    Сами кастрюлеголовые и президент израильсконацистский. МерзавцыЭкс-советник Кучм...
  • КузнецовВВ
    Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий на Украи...Евгений Пригожин ...

Зерновые шулера

Зерновые шулера

Близится, близится «час икс» - 18 марта, когда со всей пролетарской ответственностью Москве предстоит решать: продлевать ли аферу под названием «черноморская инициатива».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх