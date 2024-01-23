Несколько домов в Кургане эвакуировали из-за землетрясения в Казахстане

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на границе Китая.фото: t.me/kurgancityru--> В Кургане жителей двух 17-этажных домов почувствовали на себе последствия землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января на границе Китая, Казахстана и Киргизии.
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