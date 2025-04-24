Epic Games Store запустил на PC, Android и iOS раздачу комедийного приключения Chuchel от созд...

Epic Games Store запустил на PC, Android и iOS раздачу комедийного приключения Chuchel от создателей Machinarium и BotaniculaКак и было обещано, 24 апреля в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача необычного комедийного приключения Chuchel от разработчиков из студии Amanita Design (Machinarium, Botanicula, трилогия Samorost).
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