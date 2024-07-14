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Гафин о цели «Динамо» в РПЛ: «Место в тройке. Тренеры и игроки сами себе поставят задачу. Прошлый сезон был с привкусом золота, всем хочется дойти до заветной цели» 

Гафин о цели «Динамо» в РПЛ: «Место в тройке. Тренеры и игроки сами себе поставят задачу. Прошлый сезон был с привкусом золота, всем хочется дойти до заветной цели» 

В прошлом сезоне бело-голубые заняли 3-е место. «Задачи на сезон ровно такие же, как и на предыдущий — то есть место в тройке.

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