В сети рассказали о «слепых пятнах» в глазах — зонах зрения, которые не воспринимаются глазом, а мозг сам «дорисовывает» полноценную картинку

Фото: hostingkartinok.com В социальных сетях появилась информация о так называемых «слепых пятнах» в радужной оболочке глаз — это участки зрения, которые не фиксируются органами зрения, а наш мозг самостийно дополняет недостающую информацию, формируя целостное восприятие окружающего мира.