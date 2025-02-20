Архив ФСБ рассекретил документы о зверствах фашистов в Курской области

РИА Новости/Марк Марков-Гринберг На официальном сайте ФСБ России опубликовали копии рассекреченных документов из архива управления ФСБ по Курской области, которые свидетельствуют о зверствах, совершенных в регионе 596-м гренадерским полком 327-й пехотной дивизии нацистской Германии под командованием полковника Фридриха Августа Вайнкнехта.