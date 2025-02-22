Как отразился взлом ByBit на ончейн-характеристиках биржи?

Из-за недавней кибератаки платформа Bybit пострадала от хакерской атаки, в результате которой было похищено около 400 000 ETH, что привело к общим убыткам примерно в $1,4 млрд – крупнейшему криптохаку в истории, превосходящему по масштабам Mt.
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