Захарова заявила, что Зеленский провоцирует ядерную катастрофу в Европе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что режим Владимира Зеленского позволяет себе все более безрассудные выходки и провоцирует ядерную катастрофу на Запорожской АЭС.
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