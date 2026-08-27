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Аргументы и Факты

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Захарова заявила, что Зеленский провоцирует ядерную катастрофу в Европе

Захарова заявила, что Зеленский провоцирует ядерную катастрофу в Европе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что режим Владимира Зеленского позволяет себе все более безрассудные выходки и провоцирует ядерную катастрофу на Запорожской АЭС.

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