Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Сергей Киселев
    Сначала судить, пусть отсидят, а потом с "чистой' совестью - на родину! СВОЛОЧИ! Многие наши не лучше?!Врачей-мигрантов ...
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  • ninikooo Митусова
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Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Касательно наших новых взаимоотношений с Азербайджаном, обусловленных высказываниями Алиева по поводу сбитого самолета, закрытием "Русского дома" в Баку, угрозами депутатам Госдумы и много чем другим, военблогер Алексей Живов написал: "Расходятся слухи, что по азербайджанским диаспорам в России – на фоне всех последних событий – уже принято решение.

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