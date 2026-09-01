МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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За семь месяцев в метро Москвы запустили 10 тематических поездов

Десять тематических составов запустили в московском метро в период с января по июль 2026 года. Темами поездов стали китайский Новый год, 250-летие Большого театра России, 111-летие Киностудии Горького, 81-я годовщина Великой Победы, Вологодская область и День защиты детей.

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