За семь месяцев в метро Москвы запустили 10 тематических поездов

Десять тематических составов запустили в московском метро в период с января по июль 2026 года. Темами поездов стали китайский Новый год, 250-летие Большого театра России, 111-летие Киностудии Горького, 81-я годовщина Великой Победы, Вологодская область и День защиты детей.