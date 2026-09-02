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Рязанские новости

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Полиция выявила 13 нарушений запрета продажи алкоголя в Рязанской области

Полиция выявила 13 нарушений запрета продажи алкоголя в Рязанской области

В День знаний в Рязани и области выявлено 13 случаев незаконной продажи алкоголя, в том числе в нескольких заведениях не оказалось лицензий и документов на спиртное.

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