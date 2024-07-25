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Театр абсурда

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Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал: актриса Яна Поплавская резко раскритиковала певицу Лолиту за её недавний концерт в Москве, на котором прозвучали сомнительные треки, включая песню уехавшего рэпера Моргенштерна*.

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