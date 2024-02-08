«Спартак» отдал Мелешина в аренду минскому «Динамо» до конца сезона

Нападающий «Спартака» будет выступать за белорусский клуб до конца сезона. Сообщалось, что соглашение не предусматривает права выкупа, а также предоставляет красно-белым право вернуть Мелешина по ходу сезона.
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