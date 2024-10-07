В Китае поздравили Путина с днем рождения сотнями дронов

Президента России Владимира Путина поздравили в Китае с днем рождения с помощью сотен дронов. Беспилотники выстроились в небе в словосочетание "С днем рождения, мистер президент" рядом с профилем российского лидера.
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