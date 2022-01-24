К чему призывают депутаты

Василий Романенко Считается, что Россия государство демократическое. То-есть управляется лучшими представителями от народа, которых народ выбирает в депутаты! И эти лучшие из лучших управляют страной на пользу всему народу.
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