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Чиновник из Краснодарского края назвал тупорылым животным мать бойца СВО

Чиновник из Краснодарского края назвал тупорылым животным мать бойца СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края назвал тупорылым животным мать павшего бойца специальной военной операции (СВО).

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